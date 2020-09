Firenze, sesso in auto: sorpresi dai vigili, scatta multa da 10 mila euro

Sullo stesso argomento: Fanno sesso in una discarica davanti ai vigili urbani. Multa da 20 mila euro

06 settembre 2020 a

a

a

Sorpresi a fare sesso in auto sono stati multati dalla polizia locale con 10 mila euro. E' successo a Firenze la notte scorsa. La coppia è stata sorpresa durante una serie di controlli mirati effettuata dalle pattuglie del distaccamento di Rifredi nella zona del Parco di San Donato, segnalata dai residenti per un via vai di auto con persone che si appartavano. In particolare in via Malibran gli agenti hanno sorpreso una coppia - lei 32 anni, lui 24 anni entrambi stranieri riferisce La Nazione - durante un rapporto sessuale. I due sono stati multati per atti contrari alla pubblica decenza con sanzioni fino a 10.000 euro.