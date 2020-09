Pisa, tragedia a Buti: muore a 30 anni durante l'arrampicata

05 settembre 2020 a

Un sabato tragico nel Pisano quello di oggi, sabato 5 settembre 2020. A Buti un uomo di 30 anni è morto mentre era impegnato in un'arrampicata in località Terra Bruciata, la prima parte della salita della via ferrata di Sant'Antone.

Secondo quanto riportato da Il Tirreno con le indicazioni fornite dai vigili del fuoco, la richiesta di soccorso è arrivata attorno alle 15,15. Un amico che era insieme alla vittima ha dato l'allarme. I due sono arrivati dalla provincia di Firenze, la mattina a Buti. Qualcosa è andato storto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con personale specializzato Saf (Speleo alpino flulviale) e i soccorritori del 118, con automedica e ambulanza della Misericodia di Bientina. È arrivato anche l'elisoccorso Pegaso insieme ai carabinieri di Buti. E' intervenuto anche l'elicottero Drago 126 del reparto volo di Arezzo. L'altro ragazzo è stato recuperato e soccorso ed è in buone condizioni.