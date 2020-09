Berlusconi, striscione dei tifosi del Monza: "Forza Silvio" e stasera la partita contro il Milan

05 settembre 2020 a

I tifosi del Monza (stasera si gioca l'amichevole Milan-Monza) fanno forza a Silvio Berlusconi "Forza Silvio!!! Monza ti aspetta per vincere insieme..." firmato Curva Davide Pieri. È lo striscione scritto in rosso e nero in stampatello appeso all'ingresso dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, contagiato dal Covid19. Sotto al settore D dove Berlusconi è ricoverato anche oggi sono presenti diversi giornalisti e troupe televisive.

Intanto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri a 'Coffee Break' su La7, ha detto di aver "sentito Zangrillo, ho portato i miei auguri di guarigione al presidente Berlusconi: spero e immagino che le cose andranno bene".