Mamma si tuffa in mare e si trova con lo squalo: come in un film horror | Video

Un tuffo nel mare cristallino ed ecco arrivare, come in un film horror, uno squalo. Il video fa il giro del web ed è stato rilanciato dall'account Twitter di The Sun.

La donna attraverso uno scivolo è arrivata in acqua e qui ecco la sorpresa. Sotto di lei ecco nuotare uno squalo. Nel video, molto eloquente, è stata filmata mentre si lancia da uno scivolo gonfiabile di una barca. Una volta in acqua, tuttavia, il figlio si accorge della sagoma di uno squalo e grida: «Mamma, ora non spaventarti!».

La donna rimane calma e lo squalo si allontana dopo pochi secondi. Forse si è trattato di uno squalo nutrice. Di solito non attaccano gli esseri umani.