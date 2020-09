Coronavirus, impennata di casi: 1.733 contagi nelle ultime 24 ore e 11 morti. Così regione per regione

04 settembre 2020 a

Risale la curva dei contagi nel Paese. Sono 1.733 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.397. Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 274.644.

Lo rileva il bollettino giornaliero sulla pandemia elaborato dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale. Oggi, 4 settembre 2020, si registrano inoltre 11 decessi, il numero delle vittime sale quindi a 35.518. Il totale degli attualmente positivi è di 30.099, di questi 1.607 sono ricoverati con sintomi, 121 sono in terapia intensiva (ieri erano 120) e 28.371 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 113.085, per un totale di 9.034.743. Nessuna regione italiana è Covid-free.

La regione col maggior incremento di positivi è la Lombardia con 337 nuovi casi (101.119 casi totali). Oggi sono state registrate sei vittime, il totale dei deceduti è di 16.876. I nuovi tamponi sono 27.324, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 1.671.516; Veneto 273 nuovi casi (23.577 casi totali). Oggi sono state registrate tre vittime, il totale dei deceduti è di 2.126. I nuovi tamponi sono 19.514, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 1.611.553; Campania 171 nuovi casi (7.649 casi totali). Oggi è stata registrata una vittima, il totale dei deceduti è di 447. I nuovi tamponi sono 6.211, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 442.610; Lazio 171 nuovi casi (11.771 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 879. I nuovi tamponi sono 11.744, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 628.169; Emilia-Romagna 126 nuovi casi (32.371 casi totali).

Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 4.463. I nuovi tamponi sono 10.010, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 942.445; Puglia 117 nuovi casi (5.741 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 560. I nuovi tamponi sono 3.319, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 320.159; Toscana 99 nuovi casi (12.179 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 1.143. I nuovi tamponi sono 7.730, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 567.766; Piemonte 82 nuovi casi (33.146 casi totali).

Oggi è stata registrata una vittima, il totale dei deceduti è di 4.149. I nuovi tamponi sono 4.443, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 605.811; Sicilia 78 nuovi casi (4.565 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 288. I nuovi tamponi sono 4.241, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 365.207; Sardegna 66 nuovi casi (2.421 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 135. I nuovi tamponi sono 2.252, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 143.293; Liguria 47 nuovi casi (11.086 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 1.572. I nuovi tamponi sono 2.169, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 246.584.

Umbria 35 nuovi casi (1.874 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 80. I nuovi tamponi sono 2.176, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 162.240; Abruzzo 25 nuovi casi (3.853 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 472. I nuovi tamponi sono 1.503, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 162.483; P.A. Trento 23 nuovi casi (5.246 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 405. I nuovi tamponi sono 1.925, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 192.333; Friuli Venezia Giulia 23 nuovi casi (3.854 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 349. I nuovi tamponi sono 3.444, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 338.607; Calabria 19 nuovi casi (1.577 casi totali).

Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 97. I nuovi tamponi sono 1.684, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 162.488; Marche 17 nuovi casi (7.311 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 988. I nuovi tamponi sono 1.538, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 211.130; P.A. Bolzano 11 nuovi casi (2.973 casi totali).

Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 292. I nuovi tamponi sono 937, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 141.647; Basilicata 7 nuovi casi (548 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 28. I nuovi tamponi sono 640, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 58.690; Molise 4 nuovi casi (534 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 23. I nuovi tamponi sono 205, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 34.595; Valle d’Aosta 2 nuovi casi (1.249 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 146. I nuovi tamponi sono 76, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 25.417.