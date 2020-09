Coronavirus, sposo positivo dopo il matrimonio: era stato in Sardegna per l'addio al celibato. Cento in isolamento

04 settembre 2020 a

Caso di positività al Coronavirus nel Lazio, in provincia di Latina. Siamo ad Aprilia e ad essere contagiato è lo sposo dopo il matrimonio.

Così in cento sono finiti sotto osservazione. La notizia è stata data da Il Messaggero. La causa potrebbe essere l'addio al celibato, un viaggio recente in Sardegna.

Si è ricostruito l'elenco degli invitati, a cui è stato chiesto di restare in isolamento fiduciario a casa in attesa dell'esito dei tamponi. Proprio per via di abbracci, baci, auguri e festeggiamenti, le feste di matrimonio sono considerate dagli infettivologi uno dei principali veicoli di trasmissione del virus. La speranza, per i cento in isolamento, è che siano state rispettate tutte le disposizioni per evitare il contagio.