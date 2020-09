Rocco Casalino ricoverato al San Raffaele di Milano: intervento per il portavoce del premier Conte

04 settembre 2020 a

A quanto apprende l’Adnkronos che ha diffuso la notizia, anche il portavoce del premier Conte, Rocco Casalino, è ricoverato al San Raffaele di Milano, l’ospedale dove la notte scorsa é stato ricoverato Silvio Berlusconi per un lieve aggravamento delle sue condizioni legate al Coronavirus (il cavaliere è risultato positivo al Covid-19).

Casalino, "l'uomo ombra" del presidente del Consiglio, é stato sottoposto - secondo quanto riferito dall'accreditata fonte - a un intervento alla mandibola per asportazione di una ciste. Dovrebbe essere dimesso, a quanto riferisce l'agenzia di stampa, già nelle prossime ore e rientrare presto a Roma per tornare ad affiancare il premier.