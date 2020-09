Coronavirus in Francia, superati i 7 mila contagi nelle ultime 24 ore

02 settembre 2020 a

Altri 7.017 casi positivi al Covid-19 sono stati registrati in Francia nelle ultime 24 ore. In totale, sono state identificate 43 nuovi focolai, secondo l’ultimo rapporto pubblicato mercoledì dalla Direzione generale della salute (Dgs) citato da ’Le Parisien’, mentre altri 938 sono stati chiusi.

Per quanto riguarda i decessi legati al Covid-19, da martedì ne sono stati registrati 25 negli ospedali, portando il totale dei morti a 30.686, di cui 20.172 in corsia. Il tasso di positività dei test è stato segnalato in Francia tra il 24 e il 30 agosto al 4,3%, contro il 3,7% del bilancio di sette giorni fa, aggiunge il Dgs.