Coronavirus, crescono i contagi in Italia (1326 nuovi casi) ma è record di tamponi: oltre 100 mila

Risalgono i contagi in Italia. Sono 1.326 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nel Paese. Ieri erano stati 978.

Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 271.515. Lo rileva il bollettino giornaliero sulla pandemia elaborato dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale. Oggi si registrano inoltre 6 decessi, il numero delle vittime sale quindi a 35.497.

Il totale degli attualmente positivi è di 27.817, di questi 1.437 sono ricoverati con sintomi, 109 sono in terapia intensiva (ieri erano 107) e 26.271 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 102.959, per un totale di 8.828.868. Il Molise è l’unica regione Covid-free.

La regione col maggior incremento di positivi è la Lombardia con 237 nuovi casi (100.554 casi totali). Oggi sono state registrate due vittime, il totale dei deceduti è di 16.869. I nuovi tamponi sono 17.082, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 1.630.115;

Veneto 163 nuovi casi (23.189 casi totali). Oggi è stata registrata una vittima, il totale dei deceduti è di 2.123. I nuovi tamponi sono 17.809, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 1.578.602; Lazio 130 nuovi casi (11.446 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 878. I nuovi tamponi sono 10.544, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 605.096; Campania 117 nuovi casi (7.285 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 446. I nuovi tamponi sono 5.134, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 430.232; Emilia-Romagna 107 nuovi casi (32.128 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 4.463. I nuovi tamponi sono 11.695, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 922.192; Sicilia 83 nuovi casi (4.433 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 287. I nuovi tamponi sono 5.627, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 357.499; Sardegna 73 nuovi casi (2.316 casi totali). Oggi è stata registrata una vittima, il totale dei deceduti è di 135. I nuovi tamponi sono 1.907, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 139.273; Toscana 69 nuovi casi (11.967 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 1.142. I nuovi tamponi sono 7.629, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 552.076; Puglia 67 nuovi casi (5.546 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 557. I nuovi tamponi sono 4.283, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 312.954; Piemonte 66 nuovi casi (32.989 casi totali). Oggi è stata registrata una vittima, il totale dei deceduti è di 4.147. I nuovi tamponi sono 5.263, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 597.168; Liguria 47 nuovi casi (11.017 casi totali).

Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 1.571. I nuovi tamponi sono 2.678, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 241.801; P.A. Trento 33 nuovi casi (5.132 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 405. I nuovi tamponi sono 803, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 188.091; Calabria 32 nuovi casi (1.545 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 97. I nuovi tamponi sono 1.772, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 159.174; Umbria 27 nuovi casi (1.830 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 80. I nuovi tamponi sono 2.534, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 158.956; Abruzzo 24 nuovi casi (3.804 casi totali).

Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 472. I nuovi tamponi sono 1.548, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 159.429; Friuli Venezia Giulia 20 nuovi casi (3.806 casi totali). Oggi è stata registrata una vittima, il totale dei deceduti è di 349. I nuovi tamponi sono 3.301, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 332.115; Marche 17 nuovi casi (7.273 casi totali).

Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 987. I nuovi tamponi sono 1.257, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 207.827; P.A. Bolzano 10 nuovi casi (2.958 casi totali).

Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 292. I nuovi tamponi sono 1.048, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 139.688; Basilicata 2 nuovi casi (526 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 28. I nuovi tamponi sono 585, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 57.324; Valle d’Aosta 2 nuovi casi (1.243 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 146. I nuovi tamponi sono 152, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 25.209; Molise 0 nuovi casi (528 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 23. I nuovi tamponi sono 308, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 34.047.