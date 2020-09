Tragedia sul lavoro, operaio muore colpito alla testa da un montacarichi

02 settembre 2020 a

Grave incidente sul lavoro a Rende, in provincia di Cosenza. Un operaio di 40 anni è precipitato da un’altezza di circa dieci metri mentre effettuava alcuni interventi sul balcone di una palazzina. L’episodio si è verificato questa mattina, 2 settembre, in via Marconi, nei pressi dello svincolo autostradale. Si tratta di un 40enne che stava montando un condizionatore in un appartamento al secondo piano di un condominio quando, secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, sarebbe stato colpito alla testa da un montacarichi. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Non è chiaro se fosse alle dipendenze di una ditta o se fosse impegnato in un intervento autonomo. Sul posto i carabinieri.