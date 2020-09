Livorno, muore sub all'Isola d'Elba: malore dopo l'immersione

02 settembre 2020 a

Un sub di 75 anni è morto per un malore accusato dopo un’immersione. È accaduto questa mattina, mercoledì 2 settembre, intorno alle ore 11, all’Isola d’Elba (Livorno). L’uomo, secondo quanto si è appreso, si era immerso nelle acque antistanti la spiaggia di Buzzancone e si è sentito male quando è risalito sulla barca. Portato in gravi condizioni nel porto di Porto Azzurro, è stato soccorso dal personale sanitario del 118.

Il 75enne, però, era già in arresto cardiaco e i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche la Guardia Costiera.