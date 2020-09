San Benedetto del Tronto, cadavere in spiaggia di una turista: scomparso l'uomo che era con lei

01 settembre 2020 a

a

a

E' con molta probabilità di una turista ceca il cadavere ritrovato domenica scorsa in spiaggia. E' stato rinvenuto a pochi metri dalla riva della Sentina, riserva naturale a San Benedetto.

Nel tardo pomeriggio di ieri - riferisce Il Corriere Adriatico - si è mossa l'ambasciata della Repubblica Ceca, allertata probabilmente dai familiari dalla coppia che da sabato non avevano avuto più notizie, gli agenti hanno ipezionato un appartamento in via delle Lampare a Martinsicuro, dove la ragazza stava soggiornando insieme a un uomo, sempre della Repubblica Ceca. Hanno trovato gli effetti personali e documenti ma dei due occupanti nessuna traccia.