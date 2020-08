E' vedovo ma ogni giorno va al cimitero e racconta la sua giornata alla moglie. Il grazie delle donne al caro Francesco

31 agosto 2020 a

Si chiama Francesco ed è rimasto vedovo. Ma ogni giorno, dopo essersi sbarbato e preparato, si reca al cimitero, si siede davanti alla tomba della moglie e con lei discute della giornata. Poi la saluta e le dà appuntamento al giorno dopo. Accade al cimitero di Cerignola, come ha segnalato l'utente facebook Paolo Amato. E' stato il gruppo social I have a voice, community nata per dare voce alle donne, a riprendere il post ed a commentare la storia con parole particolarmente toccanti nei confronti di Francesco, detto Ciccillo.

"E' uno di quegli uomini che amano e rispettano davvero la donna che lo accompagna. E' un uomo che dovrebbe ispirare tutti gli uomini, insegnare loro cosa voglia dire amare veramente. E' un uomo che ogni donna merita e dovrebbe volere al proprio fianco". Foto di #PAOLONEAMATO86