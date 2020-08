Ilary Blasi e Chanel, scoperta un chat pedopornografica su moglie e figlia di Francesco Totti. Partono le denunce

31 agosto 2020 a

a

a

"Totti & Ilary Blasi Fan Club. Condividere foto porche di ragazze, oltre a quelle del fisico mozzafiato della mamma Ilary e della figlia Chanel". E' il titolo di una chat che era stata creata sulla piattaforma Telegram e che è stata rimossa dopo che è stata scoperta e segnalata alle autorità competenti dalla community Facebook dedicata alle donne "I have a voice".

L'associazione ha pubblicamente denunciato l'esistenza del gruppo che era composto da 31 membri e che era nato con l'intento di condividere foto private e commenti a sfondo sessuale. Secondo la community nel gruppo circolavano immagini di Ilary Blasi, ma anche foto di "carattere pornografico e pedopornografico di altre ragazze". La segnalazione ha causato l'immediata chiusura del gruppo e la segnalazione alle autorità. I componenti rischiano di essere perseguiti legalmente.

Francesco Totti furioso con direttrice Gente per la copertina sul lato b della figlia Chanel: "Ignorata la mercificazione delle adolescenti"

L'episodio segue la polemica per la foto pubblicata in copertina da Gente e dedicata a Francesco Totti e alla figlia Chanel di cui era stato pixellato il volto ma non il lato B.