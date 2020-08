Febbre del Nilo, un morto a Cremona: c'è un altro virus che uccide. Nuovi casi

31 agosto 2020 a

C'è un altro virus che uccide in Italia. Due casi di West nile virus nelle ultime settimane sono stati registrati all'Ospedale di Cremona. Uno dei due, un 80enne, è morto mentre per l'altro, un uomo di 70 anni, l'evoluzione della malattia appare positiva. Il dottor Angelo Pan, primario del reparto Malattie Infettive dell'Ospedale Maggiore di Cremona, ha spiegato a Il Giorno, che “l'encefalite è molto rara con il West Nile, interessa il 2 per cento dei pazienti, mentre per l'80 per cento dei casi è asintomatica. Per gli altri può dare la febbre”.

Nella provincia di Cremona tutti gli anni si manifestano casi di West Nile, anche se non è una zona della pianura particolarmente colpita. Dall'inizio di luglio almeno, il Virus è stato ritrovato un pool di zanzare a Crema, segnalato dall’istituto zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna.