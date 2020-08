Cadavere di donna trovato in mare. Tragedia a San Benedetto, mistero sulla vittima

30 agosto 2020 a

Tragedia a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dove il cadavere di una donna tra i 20 e i 30 anni è stato trovato in mare domenica 30 agosto. Il corpo non presentava segni di violenza e la ragazza indossava il costume da bagno. L'ipotesi più probabile è che la morte sia stata causata da annegamento. Secondo le prime valutazioni mediche il decesso risalirebbe alla giornata di sabato 29, ma sarà l'autopsia a fare chiarezza su questi aspetti.

Mistero sull'identità. Non risultano al momento denunce di scomparse, quindi gli inquirenti non escludono che la donna sia morta altrove e la corrente abbia poi trasportato il corpo sulla spiaggia sambenedettese.