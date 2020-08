Violenta grandinata su Ancona: diverse persone ferite. Danneggiate decine di auto

30 agosto 2020 a

Il maltempo nella giornata di domenica 30 agosto ha duramente colpito anche le Marche, in particolare la provincia di Ancona. In città nel primo pomeriggio si è abbattuta una violenta grandinata che ha ferito diverse persone e danneggiato decine e decine di auto e le tapparelle delle finestre. I chicchi di ghiaccio, grandi come noci, sono caduti in centro, ma anche in diversi quartieri periferici. Il vento ha buttato a terra parecchi alberi, mentre un fulmine ha appiccato un incendio in un campo. Violente precipitazioni anche nelle province di Ascoli Piceno e Fermo, anche se in questo caso i danni sono stati di minore entità.