Maltempo, cercatore di funghi travolto da torrente in piena e disperso: era con un amico

Un uomo di 38 anni del Comasco, cercatore di funghi, è disperso da questa mattina sabato 29 agosto nel Varesotto. Era in compagnia di un amico in zona frazione Monti di Pino, vicino al lago Delio nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, quando intorno alle 11 è stato travolto e trascinato via da un torrente ingrossato. Le ricerche sono proseguite tutto il giorno e si sono interrotte a sera, per il buio e le condizioni meteo avverse, trattandosi di una zona molto impervia. In queste ore è allerta in tutto il nord e in Toscana dove sono previste piogge e raffiche di forte vento.