Giallo di Caronia, trovate nel bosco tracce ematiche: forse sono del piccolo Gioele

29 agosto 2020

Sono state trovate delle tracce ematiche, nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto, durante i rilievi eseguiti nei boschi di Caronia (Messina), nei pressi del luogo in cui è stato trovato il corpicino del piccolo Gioele, il bimbo trovato morto nella tragica vicenda che ha coinvolto anche la madre Viviana Parisi. Ma non si sa se appartengono ad animali o all’uomo. A darne conferma è l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia Mondello, che ha partecipato agli accertamenti durati tutta la notte. Sono state fatti anche dei prelievi da alcuni animali, cani e suini, per poi tracciarne il Dna.