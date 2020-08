Zanzara Tigre provoca focolaio di febbre Dengue. Ecco cosa è accaduto

27 agosto 2020 a

Un focolaio di febbre Dengue nel Vicentino. E' stato il laboratorio di microbiologia di Padova a ufficializzare il caso di Dengue in un paziente di 54 anni. Il problema è che si tratta di un caso trasmesso localmente perché l'uomo non ha effettuato viaggi di recente all'estero. L'infezione gli è stata trasmessa dalla zanzara tigre che in precedenza ha punto un familiare rientrato a fine luglio dall'Indonesia e che poi è stato confermato essere il caso numero 1. Il paziente ha manifestato sintomi simili all'influenza dal 16 agosto e fino al 20 e hanno poi presentato la stessa sintomatologia i suoi familiari. Gli esperti della prevenzione regionale, come spiega il Giornale di Vicenza, hanno comunicato che attualmente godono tutti di buone condizioni di salute e non sono ricoverati: "Il focolaio appare circoscritto a livello familiare. Sono stati avviate gli interventi di disinfestazione".