Giallo di Caronia, serve ancora un sopralluogo nel bosco: "Alla ricerca di altri resti di Gioele"

26 agosto 2020

Nuovo sopralluogo, giovedì 27 agosto, nei boschi di Caronia per la ricerca di altri resti umani del piccolo Gioele. Verranno disboscate altre zone nei pressi del luogo in cui sono stati trovati alcune parti del corpicino di Gioele Mondello. Mercoledì 26 è stata eseguita alla camera mortuaria del Policlinico di Messina l’autopsia sulle parti in avanzato stato di decomposizione ritrovate lo scorso 19 agosto da un volontario, un carabiniere in congedo. "C’è una fauna entomologica" anche sul corpicino del piccolo Gioele. Lo ha detto il professor Stefano Vanin, l’entomologo chiamato dalla Procura di Patti per l’autopsia del piccolo Gioele. "Oggi come oggi non è possibile capire se il bambino sia morto vicino alla madre Viviana", ha aggiunto.