Giallo di Caronia, l'autopsia: "Gioele aggredito da animali selvatici, cadavere compromesso"

Dall’autopsia sul piccolo Gioele è emerso che il cadavere "è abbastanza compromesso". "Allo stato non è possibile ricavare elementi utili se non da tutti i fattori che potranno emergere sale indagini specialistiche". Così Giuseppina Certo, medico legale e consulente della famiglia di Daniele Mondello uscendo dalla camera mortuaria dov’è si tiene l’autopsia del piccolo Gioele, ritrovato morto nei boschi di Caronia. "Deve essere tutto ricostituito singolarmente, mettendo insieme i vari tasselli", dice ancora la dottoressa. Alla domanda se oggi non possa essere messo un punto certo sullo stato del bambino, il medico replica seccamente: "No". Dice anche che sui resti di Gioele ci sono "lesioni da macro fauna", in altre parole morsi di animali selvatici. Ha poi confermato che sul cadavere di Gioele è stato prelevato "del terriccio che è stato analizzato" ma non vuole aggiungere altro se non che è "sempre un altro step". Non si può neanche dire dall’esame se il piccolo Gioele è morto "nel luogo in cui è stato ritrovato". Non si sbilancia neppure sull’ipotesi se il bambino è stato morso "prima o dopo la morte" e spiega: "Sono valutazioni che si fanno concatenando i vari risultati". "Abbiamo acquisito dei dati - dice - e il dato più evidente è che ci sono delle mortificazioni degli arti", cioè che il corpicino di Gioele non aveva né le gambe né le braccia. "Quindi assenza anche di latte di tessuti". E ribadisce: "È stato aggredito anche dalla macro fauna".