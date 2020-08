Incidente stradale sull'A1: scontro tra due auto e un tir, sei feriti

26 agosto 2020 a

Incidente stradale sull'autostrada A1 intorno alle ore 12.50 di mercoledì 26 agosto nel tratto tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano, in direzione nord. Il sinistro ha coinvolto due auto e un tir e si sono registrati sei feriti. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Attualmente il traffico transita su tre corsie e si registrano 9 km di coda, con riflessi di 3 km sulla Diramazione Roma Nord. Una delle due vetture, inoltre, è andata in fiamme. Terminate le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, sono in corso le operazioni di rimozione del veicolo e al momento si transita su una corsia.