Giallo di Caronia, il padre di Viviana: "Ricerche superficiali, mi sono girati i co******"

26 agosto 2020 a

a

a

"Quando ho saputo che già all’indomani della scomparsa un drone ha ripreso il corpo di Viviana mi sono girati i co******. Avrebbero potuto scoprire il corpo di mia figlia già molto prima, se io sono un lavoratore devo guardare quelle immagini. Non che ho 16 mila fotogrammi e li guardo quando ho tempo. C’è stata una evidente superficialità nelle ricerche". Così Luigino Parisi, padre di Viviana arrivando al tribunale di Patti". Mercoledì 26 agosto può essere una giornata decisiva per quanto riguarda il giallo di Caronia. "C’è una dinamica che va ricostruita e capita, abbiamo bisogno di elementi certi - ha spiegato il legale della famiglia di Viviana Parisi - speriamo che la medicina legale ci possa aiutare e darci risposte certe. La vicenda è estremamente dolorosa e va trattata con punti certi". Mercoledì sarà effettuata anche l'autopsia sul corpo del piccolo Gioele.