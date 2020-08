Cani abbandonati con i cuccioli sul balcone, arriva la polizia. Denunciato il proprietario

25 agosto 2020 a

Aveva chiuso sul balcone due cani e i cuccioli. Senza acqua, né cibo e solo mobili per ripararsi dal sole. E' accaduto nel comune di Banchette in provincia di Torino, dove il proprietario degli animali domestici è stato denunciato dalla polizia. Gli agenti hanno salvato i cani dopo essere intervenuti per la segnalazione di un vicino di casa che da giorni sentiva il lamento degli animali arrivare dall'appartamento. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato le serrande abbassate e le finestre chiuse dall'interno. I vigili del fuoco hanno liberato i cani che sono stati affidati ad una struttura. Il proprietario, irreperibile durante l'intervento, è stato denunciato per maltrattamento e abbandono.