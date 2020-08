Sardegna, violento incendio nella notte. Evacuate cento persone da un campeggio | Video

25 agosto 2020 a

Un improvviso incendio si è sviluppato nella serata del 24 agosto, nel territorio del comune di Budoni, in provincia di Sassari. Ad andare a fuoco un pezzo di bosco bosco. Le fiamme improvvisamente hanno lambito un campeggio e iniziato a minacciare la struttura. I vigili del fuoco di Nuoro, che stavano operando sul posto, hanno immediatamente deciso di evacuare il campeggio.

Evacuate 100 persone in un camping e portate al sicuro dai #vigilidelfuoco di #Nuoro, è successo nella serata di ieri a Budoni (SS) dopo che un #incendio boschivo aveva lambito la struttura. Intervento concluso alle 4:30, evitato il coinvolgimento di persone e case #25agosto pic.twitter.com/bmLKdcnam8 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 25, 2020

Cento persone sono state fatte uscire dal campeggio e condotte in un luogo più sicuro. Evacuate anche decine e decine di abitazioni. L'intervento dei pompieri è andato avanti per diverse ore e si è concluso in piena notte, alle ore 4.30, senza il coinvolgimento di persone né di case.