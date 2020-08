Muore a 17 anni: atterra con il parapendio sull'acqua e annega. Il padre l'aspettava al campo volo

23 agosto 2020 a

Un'altra tragedia e ancora una volta la vittima è una giovanissima, una ragazza di appena 17 anni, che è morta annegata dopo essere precipitata con il parapendio. Il dramma è avvenuto questa mattina, 23 agosto, a Domodossola, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. La giovane, che viveva a Verbania ed era particolarmente appassionata di sport, è finita in acqua durante la fase di atterraggio e non ce l'ha fatta. Non è chiaro se la causa sia una manovra sbagliata oppure un'anomalia nel funzionamento dell'attrezzatura. La 17enne, di origini boliviane, aveva terminato il corso tre mesi fa. Il padre era ad attenderla nel campo volo in frazione Siberia, dove era previsto l'arrivo.