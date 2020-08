Spagna, due italiani arrestati con l'accusa di aver drogato e stuprato due ragazze

23 agosto 2020 a

Abusi sessuali su due ragazze dopo averle drogate. E' l'accusa con la quale sono stati arrestati due turisti italiani di 23 anni a Barcellona. E' il sito La Vanguardia a riportare la notizia, spiegando che la vicenda sarebbe accaduta il 16 agosto. Le manette sarebbero scattate il 20. Secondo la ricostruzione le due ragazze erano con alcune amiche in un locale a Sant Adrià de Besòs, quando hanno cominciato a parlare con gli italiani. Il giorno dopo si sono svegliate nella loro casa in stato confusionale, si sono ricordate di essere state spogliate in un altro appartamento. In ospedale dalle analisi è emerso che avevano assunto benzodiazepine, il sedativo tristemente noto come la “droga dello stupro”. Si sono quindi rivolte alla polizia che ha identificato i giovani attraverso i social ed ha trovato il loro appartamento.