Giallo di Caronia, il legale dei Mondello: "Viviana e Gioele morti in momenti e luoghi diversi"

"Noi pensiamo che Gioele e Viviana siano morti in due momenti e in due luoghi diversi, anche perché riteniamo complicato il trascinamento nella fitta boscaglia del corpo del bimbo". Così l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia di Daniele Mondello, marito della dj trovata morta nel bosco di Caronia. L’ipotesi dell’avvocato è che "la madre aveva perso il bambino ed è salita sul pilone, cadendo poi accidentalmente. E, nel frattempo, il bimbo magari è caduto da qualche altra parte e poi è stato assalito dagli animali". Restano ancora tanti i dubbi sulle cause della morte della donna, rimane valida pure l'ipotesi del suicidio.