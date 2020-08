Giallo di Caronia, si cerca la traccia del dna di un possibile aggressore di Viviana e Gioele

22 agosto 2020 a

a

a

Giallo di Caronia, e se spuntasse un aggressore? Il caso ovviamente non è chiuso. Gli inquirenti cercano ipotetiche tracce di dna sugli abiti di Viviana Parisi, la donna trovata morta insieme a suo figlio Gioele Mondello nelle campagne adiacenti alla Messina-Palermo. Accantonata l'ipotesi di un assalto da parte di animali selvatici, la pista seguita della Procura è soprattutto quella dell'omicidio-suicidio, ma ora la notizia della ricerca del dna, riportata dal Messaggero, riapre la strada di una possibile aggressione, l'ipotetico "sfortunato incontro", come era stato definito dal procuratore Angelo Cavallo negli scorsi giorni. Il Messaggero spiega che i medici che hanno eseguito l'autopsia hanno consegnato reperti dei vestiti della donna alla polizia scientifica per la ricerca di un eventuale dna sospetto.