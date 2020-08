Giallo di Caronia, gli avvocati della famiglia: "Viviana non ha mai tentato il suicidio". Nuove carte

21 agosto 2020 a

Giallo di Caronia: Viviana Parisi non ha mai tentato il suicidio. Lo sostengono i legali della famiglia, gli avvocati Pietro Venuti e Claudio Mondello, che per dimostrare quanto fondate siano le loro dichiarazioni, mostrano il verbale di accesso al pronto soccorso del 28 giugno della donna, ritrovata morta nelle campagne siciliane insieme al figlio Gioele. Parisi era in cura e temeva di aver ingerito una dose maggiore di pillole, aveva paura che le facessero male. Fu visitata in codice giallo e considerata "vigile, orientata, collaborante e con cute e mucose rosee". Dopo due ore la donna era già a casa e il giorno dopo al mare con la sua famiglia. Era accaduto proprio, secondo i legali, che Viviana Parisi temendo di aver assunto un quantitativo maggiore del farmaco prescritto, aveva segnalato la cosa ai familiari i quali l'avevano accompagnata al pronto soccorso: "Nessun tentativo di suicidio".