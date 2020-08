Giallo di Caronia, il padre di Gioele posta video su fb: "Così cercavano mio figlio?" | VIDEO

21 agosto 2020 a

"Questo video me l’hanno mandato. Non so cosa pensare, lo stavano cercando così a mio figlio?". Lo scrive su facebook Daniele Mondello, padre del piccolo Gioele, postando un video dove si vede un militare effettuare ricerche nei boschi di Caronia ripreso da un operatore video.

Ormai la polemica contro il metodo delle ricerche si fa sempre più pesante. Giovedì 20 agosto l'esperto Pier Matteo Barone, professore all'American Unversity of Rome, aveva evidenziato come tramite il satellite il corpo del bambino era visibile già dallo scorso 4 agosto, il giorno dopo la scomparsa. Questo video ora alimenta ulteriormente il dibattito.