Ucciso a coltellate marocchino di 28 anni in provincia di Firenze. Caccia all'assassino

Un marocchino di 28 anni è morto nella serata di ieri, 20 agosto, dopo essere stato accoltellato. E' accaduto a Lastra a Signa, in provincia di Firenze. L'aggressione è avvenuta nella piccola frazione di Porto di Mezzo, in piazza Gramsci. Sono stati i condomini dei palazzi della zona a dare l'allarme alle forze dell'ordine e a prestare i primi soccorsi all'uomo subito dopo il fatto di sangue. Il 28enne, che aveva precedenti per droga, è deceduto durante il trasporto in ambulanza verso l'ospedale. L'accoltellatore è riuscito a fuggire e per ora a far perdere le proprie tracce. Sull'omicidio stanno indagando i carabinieri.