Giallo di Caronia, il procuratore: "Corpo del bimbo smembrato, trascinato qui di recente"

20 agosto 2020 a

a

a

"Con ogni probabilità il corpo del bambino è stato trascinato qui solo di recente, altrimenti non si spiegherebbe perché il suo corpo sia stato trovato smembrato: in una zona la testa e gli indumenti, in un’altra il tronco senza arti".

Giallo di Caronia, trovati tronco senza testa e una parte di femore. Servirà il dna per confermare che sono di Gioele

A dirlo al Giornale di Sicilia che lo riporta nell’edizione giovedì 20 agosto in edicola è il procuratore di Patti Angelo Cavallo. "Abbiamo delle ipotesi su quanto sia successo - continua Cavallo - se ne sono rafforzate alcune mentre ne abbiamo scartate delle altre. Perdono quota piste riconducibili ad ambiti familiari. In questo momento ci dobbiamo stringere attorno a questa famiglia, a questo bambino. Ringrazio tutte le persone, che a qualunque titolo hanno contribuito alle ricerche. Ora dobbiamo lavorare come abbiamo fatto finora ed andare a fondo a questa triste storia".