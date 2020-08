Giallo di Caronia, il medico legale: "Non sappiamo se sul corpicino ci sono gli organi interni. Difficile stabilire cause morte"

19 agosto 2020 a

a

a

Giallo di Caronia, non sarà affatto facile stabilire la reale causa della morte di quello che con tutta probabilità è il corpicino del piccolo Gioele. L'esame sarà ancora più complesso rispetto a quello sulla mamma, Viviana Parisi. Lo sostiene il medico legale Elena Ventura Spagnolo parlando con l'agenzia LaPresse al termine delle quattro ore di sopralluogo nell'area in cui sono stati ritrovati i resti. "L'autopsia - sostiene ancora il medico legale - sarà ancora più complessa rispetto alla madre. Difficilissimo sarà stabilire la causa della morte. Una situazione raccapricciante - conclude la dottoressa - non sappiamo se ci sono organi interni".