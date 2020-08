Donna scomparsa a Crema, l'auto ritrovata bruciata con dentro un cane carbonizzato. E' giallo

18 agosto 2020 a

a

a

Si chiama Sabrina Beccalli ed è una 39enne di Crema scomparsa la mattina di Ferragosto. La sua auto è stata ritrovata bruciata in campagna. La Procura di Cremona ha disposto il sequestro della sua abitazione e avviato i rilievi scientifici nella casa per cercare di risolvere il giallo. La donna è separata ed ha un figlio di 15 anni che quella mattina aveva accompagnato a Milano da amici. Avrebbe dovuto raggiungere il ragazzo e gli altri nel Bergamasco per il pranzo, ma non è mai arrivata. Nell'auto è stato trovato un cane carbonizzato che a quanto risulta non era della donna.