Morto bimbo di 21 mesi, fermati per omicidio volontario la mamma e il suo convivente

18 agosto 2020 a

a

a

Un bimbo di appena 21 mesi è morto nella giornata di lunedì 17 agosto nell'ospedale di Modica, in provincia di Ragusa. Il piccolo presentava lesioni sul corpo. In serata era stato fermato dalla polizia il convivente della mamma del bambino, un uomo di 32 anni che però non è il padre. Oggi, 18 agosto, la procura di Siracusa ha disposto un secondo fermo, si tratta di quello della madre del bimbo. Nei confronti di entrambi la procura ipotizza i reati di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia. I due sono stati condotti in carcere dai poliziotti di Modica che stanno indagando sulla tragedia.