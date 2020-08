Coronavirus, il Viminale: polizia locale coinvolta nel controllo delle discoteche

17 agosto 2020 a

a

a

I prefetti convochino «apposite riunioni dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, quali sedi istituzionali più appropriate per la migliore valutazione di adeguate modalità di attuazione delle misure» coinvolgendo, «attraverso i sindaci, le articolazioni di polizia locale per le iniziative di vigilanza, prevenzione e controllo ritenute più idonee a scongiurare la violazione delle prescrizioni».

È quanto si legge nella circolare firmata dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi e inviata ai prefetti sull’applicazione dei provvedimenti del governo sullo stop alle discoteche e sull’obbligo di mascherine dalle 18 alle 6 nei luoghi della movida.