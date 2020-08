Grosseto, il mistero di Elena scomparsa da 8 giorni: appello a Chi l'ha visto?

Dall'8 agosto non si hanno notizie della ragazza, 17 anni

16 agosto 2020 a

a

a

E' arrivato anche l'appello a Chi l'ha visto?, la trasmissione di Rai3 che si occupa di casi di persone che sono scomparse. Da otto giorni infatti, non si hanno più notizie di Elena Miruna Nemteanu, la ragazza di 17 anni scomparsa da Grosseto venerdì 8 agosto. La giovane - secondo quanto riporta Il Tirreno - era uscita di casa di nascosto, una fuga avvolta nel mistero. I familiari sono di origini rumene, da vent'anni in Italia. La Prefettura ha attivato il coordinamento per la ricerca di persone scomparse, mentre il viso della ragazza è da ieri sul sito di “Chi l’ha visto?”.

Come riporta il Tirreno, i sospetti sono ricaduti sull'ex ragazzo, che è stato sentito due volte dai carabinieri, ma lui continua ad andare a lavorare e ha detto di non sentire la ragazza da giorni. Al vaglio i messaggi del telefonino per un presunto piano di fuga verso la Romania.