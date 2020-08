Coronavirus, 43 casi in Toscana: l'età media è di 41 anni

16 agosto 2020 a

a

a

Nella giornata di oggi, domenica 16 agosto 2020, in Toscana sono arrivati a 10.833 i casi di positività al coronavirus, 34 in più rispetto a ieri (10 identificati in corso di tracciamento e 24 da attività di screening).

Coronavirus, 479 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore con 4 morti

Lo riferisce la Regione Toscana specificando che i nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 9.028 (83,3% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 469.408, 1.933 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 667, +5,4% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi. L’età media dei 34 casi odierni è di 41 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 54% è risultato asintomatico, il 27% pauci-sintomatico , il 14% con sintomatologia lieve e il 5% con sintomatologia severa. Sono 9 i casi rientrati dall’estero, di cui 6 per motivi di vacanza (più 1 contatto). Quattro casi sono invece relativi a rientri in Toscana da altre città d’Italia (più 4 contatti), 2 infine i casi collegati al cluster della discoteca Seven Apples.