Coronavirus, 479 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore con 4 morti

16 agosto 2020

Sono in calo i contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, sono 479 le persone risultate positive al Coronavirus, per un totale di 253.915 casi. Ieri i casi registrati in 24 ore erano stati 629.

Sono 4 i morti con Coronavirus nelle ultime 24 ore che portano il totale delle vittime a 35.396. Sono 146 i dimessi e guariti in 24 ore, portando il totale a 203.786. Maglia nera il Veneto, che registra un incremento di 78 casi. A seguire Lombardia (61) ed Emilia-Romagna (51). Nessun caso invece in Valle d’Aosta, nella Provincia Autonoma di Trento, in Molise e in Basilicata. I tamponi effettuati sono stati 36.807, in calo rispetto ai 53.123 di ieri. Gli attualmente positivi sono 14.733, con un incremento di 327 casi. I ricoverati con sintomi sono 787, mentre i ricoverati nelle terapie intensive sono 56.