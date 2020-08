Taranto, bimbo di 20 mesi muore annegato in piscina

E' sfuggito al controllo dei genitori ed è caduto in acqua

Tragico Ferragosto in Puglia. Un bambino di 20 mesi è morto annegato in una piscina privata a Palagiano in provincia di Taranto. Il bambino - secondo quando riportato da media locali - sarebbe sfuggito al controllo dei genitori. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118 giunti sul luogo. Sulla vicenda indagano i carabinieri che sono accorsi sul posto insieme ai sanitari.

Il bimbo, secondo quanto emerge ma la dinamica è al vaglio degli inquirenti, sarebbe riuscito a salire su una scaletta alta poco meno di un metro e quindi sarebbe poi caduto in acqua.