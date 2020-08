"Non ti muovere o ti ammazzo": la rapina a un tassista a Milano. Video e audio dell'aggressione

14 agosto 2020 a

Notte di terrore e paura per un tassista di 66 anni rapinato nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano. Tre giovani alle due di notte salgono a Porta Genova e si fanno portare in via Triboniano, a destinazione uno afferra per il collo e immobilizza il conducente del tavi, gli altri frugano l'auto alla ricerca di soldi e oggetti personali.. Alla fine portano via 140 euro.

"Vi prego, prendete i soldi ma non il telefono, ci sono dentro delle cose importanti per me. Siete dei vigliacchi", si sente urlare il taxista nelle immagini registrate dalla telecamera di sicurezza montata sul veicolo. "Non ti muovere o ti ammazzo", gli intima uno dei rapinatori. Il video è già stato consegnato ai carabinieri.