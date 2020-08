Morto Gordon Faggetter, primo marito di Patty Pravo

14 agosto 2020 a

È morto Gordon Faggetter ex batterista inglese del gruppo Cyan Three. Ne dà l’annuncio, sui suoi profili social, l’etichetta discografica Rca. Era nato nel 1948 a Surrey nel Regno Unito, si era poi trasferito a Brighton con la famiglia dove resta fino al 1965 quando con due amici inizia a suonare la batteria e crea il gruppo dei Cyan Three, i "ragazzi dagli occhi azzurri". I Cyan Three arrivano in Italia nel 1967, selezionati e scritturati dal mitico Alberigo Crocetta, per accompagnare al Piper Club, le esibizioni di Patty Pravo, di cui fu il primo marito.

Successivamente il gruppo accompagnerà anche Mia Martini. Nonostante il successo ottenuto come musicista, l’amore di Gordon Faggetter per la pittura non si attenua e continua a dipingere sia ad olio che ad acquarello. Dà vita ad alcune delle più belle cover di 33 giri per alcuni artisti del periodo quali Patty Pravo e De Gregori il cui 33 giri «Camel» è universalmente conosciuto come «La Pecora» riferendosi appunto al disegno di copertina eseguito da Gordon. Una serie di prestigiose mostre collettive e personali tenute nei primi anni ’70 lo consacrano come uno dei più sensibili pittori contemporanei. Nel 1973 Gordon si stabilisce definitivamente a Roma, dove si è spento all’età di 72 anni, decidendo di abbandonare la musica e di dedicandosi a tempo pieno alla pittura.