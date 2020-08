Cantone, malore durante la vacanza al Circeo. Trasferito al Cardarelli, oggi dovrebbe essere dimesso

13 agosto 2020 a

Raffaele Cantone ricoverato in ospedale al Cardarelli di Napoli per una serie di accertamenti: aveva accusato un lieve malore mentre era in vacanza con la famiglia.

L'ex presidente dell'Anac e attuale procuratore di Perugia si trovava al Circeo, quando martedì sera si è sentito poco bene. Prima si è sottoposto ad una serie di controlli all'ospedale di Fondi, poi il magistrato è stato trasferito al Cardarelli di Napoli per ulteriori accertamenti. Dovrebbe essere dimesso dall'ospedale già nella giornata di oggi.