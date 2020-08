Sondrio, frana in Valmalenco: tre morti, c'è anche una bimba

Gravissimo un bambino di 5 anni

Una frana si è verificata in località Chiareggia a Chiesa Valmalenco, in provincia di Sondrio, in Valtellina. Tre persone, tutte nella stessa auto, sono deceduti, una donna, un uomo e una bambina, mentre un bimbo di 5 anni è stato trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Altre persone, secondo le prime informazioni, sono rimaste coinvolte ma per fortuna solo marginalmente e sono riuscite ad allontanarsi. Non è ancora noto se ci siano altre persone sotto la frana. Lo comunica l’Areu Lombardia.

Poco dopo le 17 la colata di fango e detriti ha invaso la strada provinciale che dal comune di Chiesa in Valmalenco porta al Pian del Lupo travolgendo l’auto su cui viaggiava la coppia insieme ai due bambini piccoli. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino di Morbegno, l’elicottero del 118 di Sondrio e quello di Como, i vigili del fuoco e i carabinieri di Sondrio.

C'è anche un'altra persona ferita, un uomo di 49 anni, soccorso in codice giallo.