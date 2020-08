Coronavirus, 481 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore e 10 morti

Il bilancio di oggi, mercoledì 12 agosto

Sono 481 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 251.713. Lo rilevano i dati elaborati dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale. Oggi, mercoledì 12 agosto 2020, si registrano inoltre 10 decessi, il numero delle vittime sale quindi a 35.225.

Il totale degli attualmente positivi è di 13.791, di questi 779 sono ricoverati con sintomi, 53 sono in terapia intensiva e 12.959 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 52.658, per un totale di 7.369.576. Basilicata, Molise e Valle d’Aosta sono le due le regioni Covid-free.