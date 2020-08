Dramma in vacanza, turista di 44 anni trovata morta nel bagno dal compagno

12 agosto 2020 a

Una donna di 44 anni è stata trovata morta dal suo compagno nella camera da letto di un b&b. E' accaduto a Introdacqua, piccolo paese abruzzese in provincia de L'Aquila. La procura di Sulmona ha ordinato l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Il compagno ha trovato il cadavere nel bagno. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri che hanno iniziato le indagini del caso. Secondo la prima ricognizione cadaverica sarebbe stato un infarto ad uccidere la donna della provincia di Ancona. In ogni caso sono in corso ulteriori accertamenti e sarà l'autopsia a stabilire con certezza le cause del decesso.