Dj morta, il legale della famiglia di Viviana Parisi: "Speranze di ritrovare Gioele vivo"

Autopsia sul corpo di Viviana e ricerche per il bimbo

La famiglia «nutre ancora la speranza di ritrovare Gioele vivo». È quanto riferisce a laPresse Pietro Venturi, il legale della famiglia di Viviana

Parisi, la dj trovata morta nei boschi di sant’Agata di Militello (Messina). «Certamente - prosegue l’avvocato - più passano le ore e più diminuiscono le possibilità, viste anche le condizioni atmosferiche proibitive».

Viviana Parisi "era sconvolta dopo la quarantena"

La dichiarazione arriva mentre è in corso l'autopsia sul corpo di Viviana Parisi, la dj di 43 anni di origini piemontesi ritrovata morta nel week end. L’esame in corso all’obitorio dell’ospedale ’Papardo di Messina servirà a chiarire le cause e l’orario della morte della donna. La famiglia ha nominato due legali per rappresentarla - gli avvocati Pietro Venuti e Claudio Mondello - e un proprio consulente, la dottoressa Pina Certo. La Procura di Patti ha, invece, nominato come periti il medico legale Elena Ventura Spagnolo e la professoressa Daniela Sapienza.