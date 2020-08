Rischio salmonella, carne di bovino ritirata dalla vendita

11 agosto 2020 a

a

a

Ritiro dal commercio di un lotto di tartare di bovino adulto. Si tratta di Scottona. Il rischio è quello di un contagio microbiologico di salmonella per i consumatori. E' stato il ministero della salute ad annunciare il ritiro della carne, cosa che ha fatto immediatamente Lidl Italia. La carne è commercializzata con la denominazione di Tartare di bovino adulto-scottona in confezioni da circa 200 grammi. La produzione è della ditta Marfisi Carni, nello stabilimento di Contrada Paglieroni a Treglio (Chieti). Il marchio di identificazione è IT 2533/S CE. Il lotto che è stato richiamato è il numero 507007 che stando alle indicazioni andrebbe consumato entro il 14 agosto. La Lidl prega chi abbia acquistato il prodotto di riportarlo nel punto vendita di riferimento, ovviamente procederà al rimborso.